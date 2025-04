TSMC gaat 2nm-chipfabriek bouwen in Verenigde Staten en krijgt miljardensubsidie

De Taiwanese chipmaker TSMC gaat een 2nm-fabriek bouwen in de Verenigde Staten. Dat heeft de chipgigant maandag bekendgemaakt. Het bedrijf ontvangt 6,6 miljard dollar subsidie voor de bouw van zijn fabrieken in de VS. Het wordt de derde TSMC-fabriek in het land.

TSMC en de Amerikaanse regering kwamen maandag tot een voorlopige overeenkomst, schrijft TSMC in een persbericht. De Taiwanese chipmaker wil zijn totale investeringen in de Verenigde Staten verhogen van 40 naar 65 miljard dollar. Met dat extra geld wordt een fabriek gebouwd naast de andere twee chipfabrieken die TSMC momenteel bouwt in de staat Arizona. Deze nieuwste fabriek gaat chips produceren op '2nm-procedés of geavanceerder'. De huidige roadmap van TSMC gaat niet verder dan 2nm. De eerder aangekondigde 3nm-fabriek van TSMC wordt daarnaast opgewaardeerd en gaat eveneens 2nm-chips produceren.

De chipmaker doet de extra investeringen in het kader van de Amerikaanse Chips and Science-wet, waarmee de regering van president Biden tientallen miljarden vrijmaakt voor de chipsector. TSMC ontvangt tot 6,6 miljard dollar subsidie voor zijn projecten in Arizona. Het bedrijf kan daarnaast tot 5 miljard dollar aan goedkope leningen afsluiten bij de Amerikaanse regering. Bronnen meldden eerder aan The Wall Street Journal dat TSMC tot 15 miljard dollar aan steun had gevraagd, waaronder 6 tot 7 miljard dollar aan directe subsidie.

De Amerikaanse TSMC-fabrieken komen te staan op een campus in de stad Phoenix. De eerste fabriek gaat 4nm-chips produceren en wordt in de eerste helft van volgend jaar geopend. De tweede fabriek begint in 2028 te produceren. De nieuwe, derde fabriek gaat 'aan het einde van dit decennium open', zegt TSMC op maandag. De eerste chipfabriek zou aanvankelijk dit jaar al opengaan, maar liep vertraging op door een tekort aan installateurs voor de chipproductieapparatuur. Ook de tweede fabriek is uitgesteld, van 2026 naar 2028.

Net als veel andere landen willen de Verenigde Staten zelfstandiger worden in de chipsector, mede vanwege oplopende geopolitieke spanningen met onder andere China. De VS stelt daarom tot 53 miljard dollar aan subsidie beschikbaar voor de chipsector. Naast TSMC, ontvangen ook Intel en GlobalFoundries subsidie onder die wet. Naar verwachting krijgen ook Samsung en geheugenmaker Micron nog financiering.