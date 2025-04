Omzet TSMC stijgt met ruim 16 procent door aanhoudende vraag naar chips voor AI

Chipfabrikant TSMC boekte in het eerste kwartaal van 2024 een 16,5 procent hogere omzet dan in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Naar eigen zeggen leidt een aanhoudende vraag naar chips voor AI-toepassingen tot de positieve cijfers.

De nettowinst steeg in dezelfde periode met net geen 9 procent, blijkt uit de recentste kwartaalcijfers van TSMC. Dit komt onder meer doordat het Taiwanese bedrijf bijna twee keer zoveel uitgaf aan r&d en andere langetermijninvesteringen. De totale omzet was in het eerste kwartaal van 2024 omgerekend ruim 17,7 miljard euro, terwijl de netto-inkomsten ruim 6,7 miljard euro bedroegen.

Volgens schattingen van het bedrijf houdt de stijging van de omzet en winst de komende maanden aan, met een verwachte omzet van tussen de 18,3 en 19,1 miljard euro in het derde kwartaal van dit jaar. Ceo C.C. Wei benadrukt dat geopolitieke onzekerheid en lagere vraag naar techproducten voor consumenten invloed kunnen gaan hebben op deze cijfers. Overigens investeert het bedrijf nog steeds hevig in productiecapaciteit; dit jaar wordt daar rond de 28 miljard euro aan uitgegeven.