Gesloten bèta Frostpunk 2 is beschikbaar van 15 tot en met 22 april op pc

De gesloten bèta van de strategiegame Frostpunk 2 is van 15 tot en met 22 april beschikbaar. De bèta is dan alleen beschikbaar voor pc en kan alleen worden gespeeld bij het reserveren van de Deluxe-editie van de game.

Ontwikkelaar 11 bit studios had eerder gemeld dat de bètaperiode in april zou zijn, maar had tot voor kort nog geen data opgegeven. De bèta is beschikbaar vanaf 15 april om 19.00 uur Nederlandse tijd, schrijft de studio. Spelers kunnen in de bèta de sandboxmodus uitproberen. 11 bit studios zegt dat de enige manier om de gesloten bèta te spelen, is door een preorder te plaatsen van de Deluxe-editie van Frostpunk 2. Ook is de bèta alleen beschikbaar voor pc. Op 25 juli verschijnt Frostpunk 2 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.

