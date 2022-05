11 Bit Studios kondigt Frostpunk 2 aan

Ontwikkelaar 11 Bit Studios heeft een vervolg op de citybuilder Frostpunk aangekondigd. Het vervolg gaat Frostpunk 2 heten en komt vooralsnog alleen uit op de pc. Het is nog niet bekend wanneer het de game verschijnt.

In een trailer kondigt de indiestudio Frostpunk 2 aan. Gameplay wordt nog niet getoond en ook een releasedatum is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de game hetzelfde ijzige thema als het eerste deel krijgt. De game speelt zich dertig jaar af na een apocalyptische sneeuwstorm die de wereld met ijs heeft bedekt en het leven op aarde zeer moeilijk maakt.

Frostpunk kwam in 2018 uit voor de pc en verscheen later ook op consoles. In de game moeten spelers een kolonie in zeer strenge weersomstandigheden zien op te bouwen. Daardoor heeft de citybuilder ook veel weg van een survivalgame. Fronstpunk 2 komt naar Steam en de Epic Games Store. Over een consoleversie is nog niets bekendgemaakt.

11 Bit Studios maakte voor Frostpunk de game This War of Mine. De oorlogsgame focust zich in tegenstelling tot veel andere spellen over oorlog niet op de actie, maar op de ervaringen en het leed van burgers in conflicten. De Poolse overheid zette de game op de leeslijst voor middelbare scholieren.