11 Bit Studios brengt Frostpunk 2 op 25 juli uit en kondigt bèta aan

Ontwikkelaar 11 Bit Studios brengt Frostpunk 2 op 25 juli 2024 uit. Het vervolg op de strategiegame uit 2018 krijgt daarnaast ergens in april een bèta, welke alleen beschikbaar is voor afnemers van de Deluxe Edition van de game.

Frostpunk 2 werd in 2021 aangekondigd en borduurt voort op de elementen van survival, strategie en basebuilding uit het origineel. Het vervolg bevat onder meer een uitgebreider politiek systeem, districten, nieuwe morele dilemma's en de mogelijkheid om aanzienlijk grotere nederzettingen te bouwen. Afnemers van de Deluxe-variant van het spel krijgen ergens in april toegang tot de bèta, mits de game voor die tijd als pre-order besteld is. Deze klanten krijgen ook vroegtijdig toegang tot de game en drie nog onaangekondigde dlc-paketten.