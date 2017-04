Door Paul Hulsebosch, dinsdag 11 april 2017 16:05, 15 reacties • Feedback

Ontwikkelaar 11 bit studios maakt bekend dat Frostpunk een city builder wordt. De game wordt echter een stuk grimmiger dan SimCity, de bekendste game in het genre. De Poolse studio verwacht de game dit jaar op de markt te kunnen brengen.

Ontwikkelaar 11 bit studios kondigde ruim een half jaar geleden al aan te werken aan Frostpunk, alleen wilde de Poolse studio toen nog niet loslaten om wat voor soort game het gaat. Nu heeft de ontwikkelaar bekendgemaakt dat Frostpunk een city-builder wordt. Spelers besturen in Frostpunk de laatste stad op aarde. Het doel is om de stad te laten groeien, ondanks stevige tegenwerking. De game heeft daarmee eenzelfde grimmig thema als This War of Mine, het spel waarmee 11 bit doorbrak. Daarin moest de speler een handvol onschuldige burgers in leven zien te houden, terwijl rondom de bouwval waarin zij schuilen, een oorlog gaande is.

In Frostpunk moet de speler gebruik proberen te maken van de uitgestrekte ijsvlakte rondom de stad. Spelers kunnen het ijs gebruiken om stoom op te wekken, waarmee machines aangedreven kunnen worden. Volgens Karol Zajaczkowski, marketingmanager van de Poolse studio, krijgt de game een andere opzet dan SimCity, de bekendste game uit het genre. "Frostpunk is geen game waarin alle problemen met criminaliteit opgelost zijn zodra je drie politiebureaus gebouwd hebt in je stad."

Volgens de makers krijgen spelers lastigere morele keuzes voorgelegd. De studio haalde inspiratie uit verhalen over miraculeuze overlevingstochten in de Andes en de Amazone, en belooft dat Frostpunk 'behoorlijk grimmig' kan worden. De invloed van het winterse weer is daarin slechts een van de hindernissen die de speler moet overwinnen. Thematisch is Frostpunk daarmee verwant aan This War of Mine, al is de schaal van de game veel groter. Dat kan ook, doordat de omvang van de studio flink gegroeid is. Waar This War of Mine gemaakt werd door twaalf man, werken er inmiddels zestig mensen bij de studio. Tijdens de E3 van dit jaar hoopt 11 bit meer van de game te kunnen laten zien. Frostpunk zou nog dit jaar op de markt moeten verschijnen. Voorlopig enkel voor Windows.

Frostpunk