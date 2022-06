Ontwikkelaar achter This War of Mine werkt aan ruimtesurvivalgame The Alters

This War of Mine-maker 11 Bit Studios kondigt The Alters aan. In deze survivalgame moeten spelers samen met een stel klonen zien te overleven op een onbekende planeet. De game komt uit voor de pc. De releasedatum is nog niet bekend.

The Alters volgt personage Jan Dolski, die na een noodlanding op een eenzame planeet alternatieve versies van zichzelf creëert om te overleven en een weg terug naar huis te vinden. Die versies, de alters, hebben allemaal eigen persoonlijkheden en vaardigheden die zijn gebaseerd op de verschillende levenspaden die Dolski heeft doorlopen.

De ontwikkelaar zegt dat The Alters is gericht op het maken van kleine beslissingen die de potentie hebben om een heel leven te beïnvloeden. "The Alters roept een eenvoudige vraag op over levensveranderende momenten en de beslissingen die mensen nemen: Wat als...?" schrijft de ontwikkelaar. Het wordt een sciencefictionachtig survivalspel met elementen van psychologische horror en drama, vertelt de ontwikkelaar in een interview met PC Gamer.

The Alters wordt ontwikkeld door 11 Bit Studios, de ontwikkelaar achter narratief oorlogsspel This War of Mine en survivalstrategiegame Frostpunk. Het spel komt beschikbaar voor pc's via Steam, de Epic Games Store en GOG.