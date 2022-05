Wi-Fi Alliance certificeert onaangekondigde Fairphone 4 5G-telefoon

De volgende smartphone van Nederlandse fabrikant Fairphone heet vermoedelijk de Fairphone 4 5G. Dat blijkt uit een certificering van de Wi-Fi Alliance. Het is nog niet bekend wanneer het toestel precies uitkomt en wat deze gaat kosten.

De Fairphone 4 5G-certificering werd opgemerkt door WinFuture en is inmiddels offline gehaald. Volgens die Duitse website zou het toestel vermoedelijk in de komende weken of maanden verschijnen, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend.

De certificering bevat ook weinig concrete specificaties. Het is bijvoorbeeld niet bekend welke soc of welk 5G-modem de Fairphone 4 5G krijgt. De documenten van de Wi-Fi Alliance zouden er wel op wijzen dat het een chip van Qualcomm betreft, maar noemen geen model. Fairphone gebruikte voor eerdere smartphones ook Qualcomm-soc's. De Fairphone 4 5G zou bij release ook Android 11 meekrijgen.

Fairphone is een Amsterdamse smartphonefabrikant die telefoons maakt die gemakkelijk te repareren zijn. Het bedrijf probeert ook de milieu-impact van zijn toestellen te beperken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gerecyclede materialen. De Fairphone 3 verscheen in augustus 2019 en de meest recente Fairphone 3+ met betere camera's verscheen een jaar later, in augustus 2020.