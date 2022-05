Spec Ops: The Line-regisseur en Nine Inch Nails-gitarist starten gamestudio

Gameregisseur Cory Davis en Nine Inch Nails-gitarist Robin Finck hebben een nieuwe gamestudio opgericht. De nieuwe studio heet Eyes Out en werkt aan een nog onaangekondigde singleplayerhorrorgame.

Het oprichten van Eyes Out is aangekondigd met een trailer. Op de website van de nieuwe studio is te lezen wie allemaal onderdeel zijn van het team. Naast oprichters Davis en Fink, bestaat het team uit 15 gameontwikkelaars.

De teamleden van Eyes Out werkten voorheen aan grote titels als Gears of War, The Evil Within en F.E.A.R. Dat zou moeten betekenen dat er genoeg ervaring met horrorgames aanwezig is om een nieuwe horrortitel te ontwikkelen. De studio noemt zichzelf een 'arthouse' gamestudio. Ze willen zich richten op games met een sterk verhaal, dat wordt ondersteund door muziek.

Spec Ops: The Line ontving bij release in 2012 veel lof voor het sterke verhaal waar Davis als regisseur en ontwerper bij betrokken was. Na zijn werk bij Yager Development deed hij ervaring op met het ontwikkelen van horrorgames bij Monolith Productions, dat verantwoordelijk is voor F.E.A.R. Ook was hij betrokken bij VR-horrorgame Here They Lie.