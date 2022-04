Vorig voorjaar begon de Chinese smartphonemaker Oppo met zijn nieuwe Reno-serie smartphones. Inmiddels is de fabrikant al bij de vierde iteratie van de telefoon: de Reno4. Maar Oppo is dan ook de Firefox of Chrome van de smartphonemarkt; bijna nog voordat we de accutests hebben kunnen afronden, komt de fabrikant alweer met een nieuw model. Het is het soort ratrace waaraan het Nederlandse Fairphone niet wil meedoen. Fairphone zit nog niet eens bij zijn vierde model, hoewel de eerste Fairphone alweer zeven jaar geleden op de markt kwam. De Fairphone 2 volgde in 2015, de Fairphone 3 in 2019. Je zou kunnen verwachten dat de volgende release dus pas weer over een jaar of drie is.

Maar nee: een maand geleden stuurde een woordvoerder van het bedrijf een mail met als onderwerp de release van een nieuw model. Hoewel, de Fairphone 3+ blijkt geen heel nieuw model te zijn. Het is een variant van de Fairphone 3 waarvan wat modules, waaronder de camera, een upgrade hebben gehad. Dat is mogelijk doordat Fairphone zijn recentste telefoons modulair heeft opgebouwd. Daardoor kunnen ook huidige gebruikers de nieuwe camera's kopen. Dat kost ze 95 euro, in het begin 70 euro. Een nieuwe Fairphone 3+ kost je 469 euro, iets meer dan de 449 euro van de Fairphone 3 van vorig jaar.

In dit verhaal nemen we uiteraard de verschillen door tussen de Fairphone 3 van een jaar geleden en de 3+ van nu. Belangrijker nog, we nemen door waarom de 3+ bestaat en waar Fairphone in de komende jaren heen wil. Als Nederlands enige bekende smartphonemaker, met als enige fabrikant op de smartphonemarkt een sterke focus op eerlijke telefoons en duurzaamheid, blijft Fairphone een buitenbeentje. Het is een idealistisch bedrijf dat al jaren probeert om andere fabrikanten ertoe over te halen met hen te concurreren op zaken als repareerbaarheid, updatebeleid en goede werkomstandigheden.