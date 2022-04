Duits bedrijf introduceert modulaire smartphone en laptop

Het Duitse bedrijf Shift heeft op de IFA een nieuwe versie van zijn modulaire smartphone en een modulaire laptop getoond. De smartphone moet eind dit jaar verschijnen, de laptop in de eerste helft van 2021.

De Shift 6mq is een smartphone die ontworpen is door het Duitse bedrijf Shift en waarvan verschillende onderdelen relatief eenvoudig te vervangen zijn omdat deze niet vastgelijmd, maar vastgeschroefd en -geklikt zijn. De 6mq heeft een 6"-scherm met amoledpaneel, Qualcomm Snapdragon 845-soc, 8GB ram en 128GB flashopslag. De cameramodule bestaat uit een 24- en 16-megapixelsensor. Die cameramodule is eenvoudig te verwisselen, net als de accu van 3850mAh en het moederbord.

Shift levert het toestel vanaf het vierde kwartaal van dit jaar voor 844 euro. Bij het vroegtijdig bestellen kost de telefoon 799 euro. Shift levert de smartphone met Android 10 en biedt ondersteuning voor custom roms. Shift bracht eerder al de Shift 5m met MediaTek Helio X27-soc en 5,7"-scherm uit. Voor dat model levert het bedrijf een vervangend scherm voor 55 euro en in een video legt het bedrijf uit hoe dit te vervangen is.

Tegen Der Spiegel zegt de oprichter van Shift, Samuel Waldeck, dat hij het bedrijf in 2014 met zijn broer en vader gestart is en dat de ontwikkeling, het ontwerp en de assemblage in het Duitse dorp Falkenberg plaatsvindt, met twee dozijn werknemers. In een zelf opgerichte kleine fabriek in China met tien werknemers vinden de voorbereidende werkzaamheden volgens hem plaats.

Shift toonde tijdens de IFA ook de Shift 13mi. Dit is de eerste modulaire laptop van het bedrijf, die in de eerste helft van 2021 moet verschijnen. De processor is een Intel Core i5 van de Tiger Lake-generatie en het scherm is een 13,3"-exemplaar met full hd-resolutie. Het bedrijf biedt ondersteuning voor Windows 10 en Linux en belooft dat 'vele onderdelen' te vervangen zullen zijn, waaronder de accu, de m2-ssd en het toetsenbord. Wel meldt het bedrijf dat de specificaties nog kunnen wijzigen in aanloop naar de release. De Shift 13mi is al wel te bestellen, voor 1222 euro. De uiteindelijke verkoopprijs bedraagt 1444 euro.