Fairphone 2 uit 2015 krijgt Android 9-upgrade

De Fairphone 2, een smartphone van de Nederlandse telefoonmaker Fairphone uit 2015, krijgt een upgrade naar Android 9. Het is de enige telefoon uit die tijd die een upgrade krijgt naar Android Pie. De telefoon is al enige tijd niet meer in de verkoop.

Er is een bètaversie beschikbaar, zegt Fairphone. Die gaat nu alleen nog naar eerder geregistreerde testers, maar zal op een later moment voor meer mensen beschikbaar zijn. De upgrade moet na de test uitkomen. De voortgang is bij te houden via de eigen bugtracker.

De Fairphone 2 kwam eind 2015 uit met een toen al verouderde Snapdragon 801-soc van Qualcomm. Telefoons van die generatie bleven veelal hangen bij Android 6 en kregen geen upgrade naar nieuwere versies van Googles mobiele besturingssysteem. Beveiligingsupdates kwamen nog wel langer uit voor Android-telefoons uit die tijd. Apple ondersteunt zijn iPhones uit 2015, de 6s en 6s Plus, nog wel volop.

Fairphone is een relatief kleine smartphonemaker uit Amsterdam die probeert een duurzamer en eerlijker alternatief te vormen voor smartphones. De fabrikant is opgericht om aan elektronicamakers te laten zien dat er een markt is voor dergelijke smartphones en dat het mogelijk is om een duurzamere productieketen op te zetten, telefoons duurzamer te maken door ze makkelijk repareerbaar te maken en ze langer te ondersteunen met updates en upgrades. Vorig jaar kwam de Fairphone 3 uit, het nieuwste model van de fabrikant.

Uit 2015: videoreview van de Fairphone 2