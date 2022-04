Epic Games en Tinder-moederbedrijf hekelen Apple om in-app aankopen

Epic Games en Match Group, moederbedrijf van onder meer Tinder, hebben zich uitgesproken tegen de afdracht van 30 procent aan Apple voor transacties binnen iOS-apps. Dinsdag werd bekend dat de Europese Commissie onderzoek doet naar die handelspraktijk.

Epic Games-directeur Tim Sweeney zegt dat een 'gelijk speelveld' volgens hem betekent dat gebruikers apps ook uit andere bronnen kunnen installeren en dat ontwikkelaars zelf mogen kiezen of ze betalingen laten lopen via de App Store of niet.

Tinder-moederbedrijf Match Group zegt dat Apple willekeurig sommige apps wel laat betalen en andere niet. "We zijn ons heel bewust van hun macht over ons. Zij claimen dat wij een 'free ride' willen maar de realiteit is dat 'digitale diensten' de enige categorie van apps is die deze vergoedingen moeten betalen. De overgrote meerderheid van apps, zoals internetgiganten die mensen verbinden met bijvoorbeeld taxidiensten of die geld verdienen met advertenties zijn nooit onderworpen aan Apples betalingssystemen en tarieven. Dat is niet eerlijk."

Beide bedrijven sluiten zich daarmee aan bij Spotify, het eerste grote bedrijf dat openlijk klaagde over de 30 procent commissie die Apple rekent voor in-app aankopen en abonnementen. Ook Basecamp klaagde onlangs over Apple, vanwege een weigering van e-maildienst Hey vanwege het ontbreken van een betaalmogelijkheid via Apple.

Onlangs is bekend geworden dat de Europese Commissie twee onderzoeken is begonnen naar mogelijk machtsmisbruik door Apple. De onderzoeken richten zich op de App Store en Apple Pay. Het onderzoek naar de App Store richt zich specifiek op dit onderwerp van het doen van in-app-aankopen, waarover app-ontwikkelaars 30 procent commissie aan Apple moeten afdragen, wat in het eerste jaar ook voor abonnementsgelden geldt.

Apple heeft een monopolie over distributie van apps op iOS en een monopolie op het betaalsysteem dat ontwikkelaars binnen apps en games kunnen gebruiken. Bovendien mogen ontwikkelaars binnen apps niet wijzen op een eigen website met andere betaalmethoden, omdat dat kan leiden tot weigering van de app.