Android-versie van Britse corona-app lijkt beschikbaar

De Android-versie van de corona-app van de Britse gezondheidsorganisatie NHS lijkt beschikbaar. De app werkt via bluetooth,. maar maakt geen gebruik van de api van Apple en Google voor contactonderzoek.

De app is te installeren voor iedereen en komt naar boven bij zoekopdrachten in de Play Store, merkt Android Police op. De app is officieel alleen voor mensen op Isle of Wight, waar NHS de app aan het testen is onder de 140.000 inwoners. Waar de app eerst niet te installeren was buiten dat gebied, is dat nu wel het geval.

NHS heeft de release van de app niet aangekondigd en hij staat in de Play Store nog op 'vroege toegang', wat betekent dat de ontwikkelaar de app nog niet klaar vindt voor release. De NHS-app werkt net als de net uitgekomen Duitse app via bluetooth om id's uit te wisselen met telefoons in de buurt, maar doet dat niet via de api van Google en Apple.

De Nederlandse overheid is ook bezig met de ontwikkeling van een app en die zal net als de Duitse app werken via de Google- en Apple-api. Die moet rond de zomervakantie af zijn. De ontwikkeling van die app is hier te volgen.