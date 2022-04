LG brengt Velvet-smartphone over twee weken uit in Nederland en België

LG brengt zijn Velvet-smartphone over iets meer dan twee weken uit in Nederland en België. De smartphone, die de G8s ThinQ moet opvolgen, komt in elk geval de eerste maand met een hoesje die een tweede scherm toevoegt.

De telefoon komt uit op 3 juli en gaat dan 649 euro kosten. De hoes met het tweede scherm moet 275 euro opleveren, maar in elk geval de eerste maand zit die bij de aanschafprijs inbegrepen, zo laat de elektronicafabrikant weten. Wat daarna gebeurt, is niet duidelijk.

De telefoon meet 167x74mm en is 7,9mm dik.Het oledscherm meet 158x69mm en heeft een diagonaal van 6,8", met een resolutie van 2460x1080 pixels en een oppervlakte van 110 vierkante centimeter. Het toestel weegt 180 gram. In die behuizing zit een 4300mAh-accu, die bedraad en draadloos kan laden.

De telefoon heeft achterop drie camera's zitten. De primaire camera heeft een 48-megapixelsensor, terwijl er ook een camera met ultragroothoeklens is met een 8-megapixelsensor en een dieptesensor. De camera in de inkeping van het scherm heeft een resolutie van zestien megapixel. LG wil de camera onder meer onderscheiden met het maken van asmr-video met een gevoeligere microfooninstelling.

Het toestel ondersteunt input via een Wacom-stylus met 4096 drukpunten. Die ondersteuning zit ook in de eerder aangekondigde V60 ThinQ-smartphone. Er is geen plek voor een stylus in de behuizing. Wel zit er een usb-c-poort en 3,5mm-jack in. De soc is een Qualcomm Snapdragon 765 met 5g-ondersteuning. De telefoon heeft 8GB geheugen van een onbekend type en 128GB ufs 2.1-opslag met een micro-sd-slot voor uitbreiding via geheugenkaartjes.

Intussen is ook de duurdere LG V60 ThinQ 5G mondjesmaat beschikbaar. Beide telefoons beschikken over 5g, maar of de toestellen de juiste frequentiebanden ondersteunen voor 5g in Nederland en België is onduidelijk.

Update, donderdag: LG laat weten dat beide telefoons werken op de 5g-frequenties die in Nederland en België in gebruik zijn of dit jaar in gebruik worden genomen.