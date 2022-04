Nederlandse id-kaart wordt 8,05 euro duurder vanwege inlogchip en vingerafdruk

De Nederlandse identiteitskaart, waarmee mensen zich kunnen identificeren en kunnen reizen binnen Europa, zal komend jaar door toevoeging van een chip voor authenticatie bij inloggen op overheidsdiensten en door toevoeging van een vingerafdruk rond 8,05 euro duurder worden.

De id-kaart krijgt vanaf 1 januari 'e-functionaliteit', schrijft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Dat houdt in dat mensen de id-kaart kunnen gebruiken voor authenticatie om in te loggen bij overheidsdiensten, door middel van een chip in de kaart die mensen moeten activeren met een puk-code die ze per post krijgen. Die chip heeft een eigen besturingssysteem en door gebruik te maken van cryptografische sleutelparen is het mogelijk om in te loggen met hoger beveiligingsniveau dan mogelijk is met alleen een wachtwoord of een code per sms of in een app.

De chip en de functionaliteit, zoals het veilig moeten bewaren van de toegestuurde codes, zorgen ervoor dat id-kaarten voor volwassenen ongeveer 4,50 euro duurder worden, zegt Knops. Bij id-kaarten voor mensen onder de 18 jaar gaat het om 1,54 euro extra.

In de zomer van volgend jaar komt daar een vingerafdruk bij. Die zit nu nog niet op de id-kaart. Dat kost niets extra's in de productie, maar instanties moeten vingerafdrukken gaan afnemen en dat kost naar schatting nog eens 3,55 euro extra. Daardoor zal een id-kaart voor volwassenen in totaal 8,05 euro extra gaan kosten. Die is dan wel tien jaar geldig. Het is nog onbekend of en wanneer e-functionaliteit in paspoorten zal komen.