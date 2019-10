Burgerservicenummer op paspoort en id-kaart wordt vervangen door qr-code

Paspoorten en identiteitskaarten krijgen in de toekomst een qr-code. Vanaf 2021 moeten die het zichtbare burgerservicenummer vervangen. Door het bsn te verbergen en te vervangen met een code wil het kabinet dat identiteitsfraude makkelijker wordt voorkomen.

Voorbeeld van een qr-code, zonder bsn

Het bsn staat nu zichtbaar op de voorkant van een paspoort en identiteitskaart. Ook staat het bij het paspoort op de achterkant. Nieuwe paspoorten die vanaf 2 augustus 2021 worden uitgegeven hebben het bsn niet meer op de voorkant, maar er komt dan een qr-code op de achterkant te staan, zegt staatssecretaris Raymond Knop van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Op die achterkant blijft het bsn nog wel staan. Zo kunnen burgers het makkelijker in één oogopslag zien.

Autoriteit Persoonsgegevens, die Knops vooraf heeft geraadpleegd, is het eens met de beslissing. Volgens de organisatie is het verwijderen van het bsn 'een goede maatregel om risico's te verkleinen, en een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.'

Naast dat het bsn fysiek van de voorkant verdwijnt zit dat straks ook niet meer in de chip van de paspoorten en id-kaarten. Steeds meer instanties scannen een identiteitsbewijs echter door middel van die zogenaamde Machine Leesbare Strook. Door het bsn daar weg te halen wil Knops het aantal keren dat een bsn wordt uitgelezen zonder dat een burger dat weet verminderen. Het bsn in de qr-code wordt niet versleuteld. Dat zou volgens Knops 'weinige beschermende meerwaarde' hebben, omdat iemand sowieso een identificatiedocument in handen moet hebben.

Het bsn op paspoorten en identiteitsbewijzen kan relatief eenvoudig worden misbruikt voor identiteitsfraude. Burgers moeten regelmatig een kopie van hun paspoort of id-kaart afgeven, waarop vervolgens het bsn pontificaal te zien is. De overheid raadt aan dat nummer te maskeren door het zwart te maken, maar lang niet iedereen doet dat.