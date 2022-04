"Qualcomm belooft vier jaar Android-updates te ondersteunen bij komende socs"

Qualcomm belooft bij komende socs een ondersteuningsperiode van vier jaar en drie OS-upgrades. Daarmee kunnen fabrikanten van Android-telefoons met Qualcomm-socs langer ondersteuning bieden dan nu vaak het geval is.

De stap is mogelijk, omdat Google niet langer vereist dat processorontwerpers hun gedeelte van de software updaten als een nieuwe Android-versie is uitgekomen, meldt Qualcomm. Nu is dat nog nodig als nieuwe telefoons uitkomen met een soc die uitkwam toen een vorige Android-versie courant was. Dit najaar kwamen bijvoorbeeld de OnePlus 8T en Google Pixel 5 uit met Android 11 en de Snapdragon 865, die voor het eerst in telefoons zat toen Android 10 de nieuwste versie was.

Qualcomm belooft drie OS-upgrades voor elke soc die vanaf nu zal uitkomen, naast ondersteuning om vier jaar lang beveiligingsupdates uit te brengen. Voor de komende Snapdragon 888 betekent het dat ze naast het huidige Android 11 ook Android 12, 13 en 14 kunnen krijgen. De belofte geldt ook voor socs voor komende smartphones. Afgelopen jaar was 37 procent van de smartphones die in de Pricewatch verschenen voorzien van een Qualcomm-soc. Tweakers besteedt meer aandacht aan deze stap in een achtergrondverhaal.

De versie-upgrades brengen nieuwe functies, maar voegen nog maar weinig toe op het gebied van beveiliging. Dankzij losse app-updates, Google Play Systeem-updates en beveiligingsupdates komen patches voor lekken ook op hetzelfde moment beschikbaar voor telefoons met voorgaande Android-versies.