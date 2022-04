WhatsApp test spraak- en videobellen in desktop-app

WhatsApp brengt waarschijnlijk binnenkort de videobelfunctie uit voor de desktop-app. WABetaInfo ontdekte een bètaversie daarvan in de desktop-app, al is die nog niet voor iedereen beschikbaar.

WABetaInfo schrijft dat verschillende gebruikers de feature al kunnen activeren. Het gaat om voice- en videogesprekken die al een paar jaar via de telefoon-app kunnen worden gevoerd. In een nieuwe bèta van de desktopsoftware verschijnt er in het menu een optie om gesprekken te starten en er komt een pop-up tevoorschijn als een gebruiker gebeld wordt.

Veel nadere informatie over de functie is nog niet bekend. Zo is niet duidelijk hoe de audio- en video-input precies geregeld kunnen worden. Voor het gebruik van WhatsApp Desktop is een koppeling met de smartphone nog steeds verplicht. Voorlopig kan slechts een beperkt aantal gebruikers de functie testen, maar WABetaInfo verwacht dat de feature in de komende weken verder wordt uitgebreid.