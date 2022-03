WhatsApp maakt audio- en videobellen via desktop-app voor iedereen beschikbaar

WhatsApp maakt audio- en videobellen op de desktop beschikbaar. De functie was al langer in bèta te gebruiken, maar is nu bruikbaar voor iedereen. Voorlopig zijn alleen individuele gesprekken mogelijk.

De functie is nu volgens WhatsApp voor iedereen beschikbaar, nadat die enkele weken geleden al werd getest. Het bellen is alleen mogelijk in de desktop-apps en niet in de browser. Gebruikers moeten minimaal Windows 10 op 64bit versie 1903 of hoger draaien, of macOS 10.13 of hoger. WhatsApp Desktop is niet voor Linux beschikbaar.

Gebruikers kunnen zowel audio- als videogesprekken voeren. Die zijn met dezelfde eind-tot-eindencryptie versleuteld als gesprekken. Het is wel nodig om een verbinding te leggen met de telefoon, maar gesprekken gaan via de computer. Voorlopig worden alleen individuele een-op-eengesprekken ondersteund. Groepsgesprekken volgen later, maar WhatsApp zegt niet wanneer.