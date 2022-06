'Ongeveer 7 miljoen Nederlanders bellen maandelijks via WhatsApp'

Ongeveer zeven miljoen Nederlanders bellen minstens een keer per maand via WhatsApp. Dat concludeert analistenbureau Telecompaper op basis van eigen onderzoek. Bijna de helft daarvan gebruikt de belfunctie of videobelfunctie van WhatsApp elke dag.

Het aantal dagelijkse gebruikers van de belfunctie van WhatsApp ligt op drie miljoen, schat Telecompaper in. Gemiddeld belden gebruikers in de laatste maanden van 2020 25 minuten per week via WhatsApp, tegenover 21 minuten een jaar eerder, voor de coronapandemie. Hetzelfde patroon is te zien bij andere apps voor videobellen.

Volgens het analistenbureau gebruiken zoveel Nederlanders WhatsApp voor bellen en videobellen vanwege de penetratie van de app. Ongeveer 95 procent van de smartphonegebruikers hebben WhatsApp op hun telefoon staan. Daarbij gaat het door alle leeftijdsgroepen heen: bij jongeren tussen 18 en 24 is het 96 procent, bij 65+-ers is dat 94 procent, zo claimt Telecompaper.

De cijfers komen uit het Dutch Apps Market-rapport van Telecompaper. Dat is gebaseerd op het Consumer Insights-panel, waarin elke zes maanden rond tienduizend respondenten gegevens invullen over het gebruik van telefoons en apps. De data komt van voor de wijziging van de voorwaarden van WhatsApp, waardoor veel mensen zich hebben aangemeld voor alternatieven als Signal en Telegram. Het is onbekend of dat een meetbaar effect zal hebben op het gebruik van WhatsApp.