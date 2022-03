WhatsApp laat gebruikers als test in drie landen stickerpacks importeren

WhatsApp is begonnen met een test om gebruikers stickerpacks te laten importeren. Dat is mogelijk in drie landen en Benelux-landen zitten daar niet bij. Het is onbekend of en wanneer de functie beschikbaar komt in Nederland of België.

De functie is beschikbaar in Indonesië, Brazilië en Iran, zegt WABetaInfo. Gebruikers kunnen met de juiste versie vanaf dinsdag of woensdag stickerpacks importeren die gemaakt zijn met behulp van apps van derden. Die kunnen stickers maken op basis van statische afbeeldingen of geanimeerde gifjes.

Een pack moet minimaal drie stickers bevatten om het te kunnen importeren en er mogen alleen statische of alleen geanimeerde stickers in een pack zitten. Gebruikers op Android hebben versie 2.21.3.19 of nieuwer nodig, op iOS is dat 2.21.31.2 en nieuwer. De functie moet later in meer landen beschikbaar komen, maar het is onbekend wanneer dat zal zijn.