Groei WhatsApp lijkt af te nemen of te stoppen

De groei van WhatsApp lijkt af te remmen of te stoppen. Volgens het Facebook-dochterbedrijf zijn er nu wereldwijd meer dan twee miljard gebruikers. Een jaar geleden zei WhatsApp de mijlpaal van twee miljard gebruikers te hebben gehaald.

Het is voor het eerst dat WhatsApp een gebruikersaantal noemt dat niet hoger ligt dan bij de vorige keer, al is het onduidelijk hoeveel gebruikers er precies zijn. De meer dan twee miljard gebruikers sturen gezamenlijk meer dan honderd miljard berichten per dag en bellen elkaar een miljard keer per dag, zegt WhatsApp.

Daaruit is af te leiden dat WhatsApp-gebruikers gemiddeld vijftig berichten per dag versturen. Ongeveer 175 miljoen gebruikers wisselen berichten uit met zakelijke accounts op de chatapp.

Een van de redenen voor een mindere groei zou kunnen zijn dat WhatsApp in de landen waar het dominant is nauwelijks meer kan groeien. Dat is bijvoorbeeld in Nederland het geval: ongeveer 95 procent van de smartphonegebruikers heeft WhatsApp op de telefoon staan. WhatsApp bestaat dit jaar ongeveer twaalf jaar.