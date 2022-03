Star Wars Republic Commando komt op 6 april naar PS4 en Nintendo Switch

De zestien jaar geleden uitgebrachte first-person shooter Star Wars: Republic Commando komt op 6 april beschikbaar op de PlayStation 4 en de Nintendo Switch. Eerder was er al een gerucht dat de game naar de Switch zou komen. Ook op de PS5 is de heruitgave speelbaar.

Uitgever en ontwikkelaar Aspyr Media, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ports, heeft een nieuwe trailer uitgebracht en maakt duidelijk dat de heruitgave enkel de singleplayer van het origineel zal bevatten. De oorspronkelijk in 2005 uitgekomen game had ook multiplayeropties; op de pc en de verschillende Xbox-consoles kunnen nog altijd tot zestien spelers met elkaar samen spelen. Deze multiplayeropties zijn dus geen onderdeel van de nieuwe ports voor de PS4 en de Switch. Star Wars Republic Commando zal ook speelbaar zijn op de PlayStation 5 via backwards compatibilty. De game gaat 15 euro kosten.

Aspyr zegt dat de originele game in 2005 goed werkte, maar dat dat niet goed is over te hevelen naar moderne hardware. "Daarom hebben we de controls geüpdatet zodat ze precies goed voelen op de DualShock 4- en DualSense-controllers", zegt het bedrijf op het PlayStation Blog. Voor de rest gaat het om dezelfde game uit 2005, waarbij Aspyr aangeeft dat het zijn best heeft gedaan het origineel getrouw te herscheppen.

Star Wars Republic Commando kwam oorspronkelijk uit in 2005 voor de pc en de originele Xbox-console. Het is een op squads gebaseerde, tactische shooter met een eerstepersoonsperspectief. Destijds werd de game goed ontvangen. In de game werd de Delta Squad geïntroduceerd, een team van clone-commando's die gevaarlijke missies voor de Galactische Republic moesten uitvoeren. Spelers kruipen in de huid van teamleider RC-1138 en hebben de mogelijkheid commando's te geven aan teamgenoten.