Update maakt CoronaMelder geschikt voor iPhone 5s, iPhone 6 en 6 Plus

Versie 1.3 van CoronaMelder is uitgekomen. De Nederlandse app voor het snel inlichten van contacten van een met corona besmette persoon werkt na de update ook op de iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus.

Dat is mogelijk, omdat CoronaMelder niet langer iOS 13 vereist, maar ook werkt op iOS 12.5, staat in de App Store-listing. De iPhone 5s uit 2013 en de iPhone 6 en 6 Plus uit 2014 kunnen daardoor ook de CoronaMelder-app draaien. De update is mogelijk, omdat Apple in december iOS 12.5 ondersteuning gaf voor de api die corona-apps gebruiken. Daarbij gaat het om het Exposure Notification-framework van Apple en Google

Dankzij de update kunnen meer mensen CoronaMelder gaan gebruiken. Het aandeel van smartphones in Nederland dat de app kan draaien, stijgt van 96,2 procent naar 97,7 procent, blijkt uit statistieken die Henri ter Hofte deelde in de Code for NL-Slack. Nu zijn ongeveer 99,5 procent van de iPhones die in gebruik zijn geschikt, tegenover 98 procent van de Android-telefoons.

Intussen staat CoronaMelder op ongeveer 35 procent van de geschikte smartphones, wat neerkomt op 4,6 miljoen installaties in Nederland. Tweakers publiceerde onlangs een uitgebreid achtergrondartikel over het ontwikkeltraject van de app.