Nederlands kabinet: CoronaCheck kan verplicht worden in delen hoger onderwijs

Het Nederlandse kabinet is begonnen met het vragen van reacties op het wetsvoorstel voor gebruik van de CoronaCheck-app. Daarin staat onder meer dat in delen van het hoger onderwijs en op mbo's een test- of vaccinatiebewijs verplicht kan worden.

Dat gaat wel onder voorwaarden: studenten moeten zich dan ter plekke kunnen laten testen en al het onderwijs moet ook beschikbaar zijn voor studenten die geen test of vaccin willen, staat in de toelichting op het wetsvoorstel. Bovendien is er een kans dat het verplichte test- of vaccinatiebewijs voor hoger onderwijs er niet komt, ondanks dat het volgens het wetsvoorstel wel mag. Het verplichte testbewijs komt er niet 'als er door een verbeterde epidemiologische situatie en versoepelingen van de maatregelen, aanzienlijke opschaling van fysieke onderwijs ook mogelijk is zonder een verplicht testbewijs in te voeren'.

Het kabinet wil dat dus mogelijk maken, maar niet zomaar inzetten. "De inzet van testbewijzen voor onderwijsvoorzieningen is bovendien pas aan de orde wanneer gebleken is dat andere maatregelen een onaanvaardbaar tekort aan fysiek onderwijs niet kunnen wegnemen en indien onderwijsinstellingen ervoor zorg dragen dat hun studenten zich kunnen laten testen en zich ervoor inspannen de toegankelijkheid van het onderwijs te waarborgen voor studenten zonder testbewijs."

De toelichting op de wetswijziging vermeldt ook details over de werking van de CoronaCheck-app. Het testbewijs zelf is een QR-code. "Er worden tevens enkele summiere persoonsgegevens verstrekt waarmee in combinatie met een identiteitsbewijs kan worden nagegaan of de testuitslag betrekking heeft op de persoon die het testbewijs toont. Dat kunnen bijvoorbeeld de initialen en de geboortedag- en maand zijn."

Het checken van de QR-code gebeurt met de CoronaCheck Scanner-app, die tegelijk moet verschijnen met CoronaCheck. "Deze applicatie leest de QR-code en toont kortstondig op het beeldscherm of er al dan niet een geldig testresultaat is en de summiere identificerende gegevens. Er worden geen gegevens vastgelegd."

Het kabinet heeft het wetsvoorstel gepubliceerd en vraagt reacties van het publiek. Deze consultatie voor de wijziging van Wet publieke gezondheid duurt tot volgende week. Dat is relatief kort ten opzichte van consultaties van andere wetten en dat heeft vermoedelijk te maken met de vaart die het kabinet wil zetten achter de ingebruikname van de app. CoronaCheck zal komend weekeinde al getest worden en moet in mei in gebruik worden genomen. Het wetsvoorstel moet dan nog wel worden goedgekeurd door beide Kamers.

De bedoeling is dat Nederlanders in de app kunnen laten zien dat ze gevaccineerd zijn of recent negatief getest zijn. Daarmee zouden ze dan toegang kunnen krijgen tot evenementen of plekken waar veel mensen samen komen. De wet heeft een aantal sectoren aangewezen waar dat zou gaan mogen: sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca. Dat mag ook op plekken waar 'doorstroom van publiek' is.

De reden om het gebruik te beperken is dat die plekken niet essentieel zijn, zo zegt het kabinet. Als CoronaCheck ook verplicht zou worden bij de binnenkomst van openbaar vervoer of overheidsgebouwen, dan zou dat een indirecte vaccinatie- of testplicht inhouden en dat is volgens het kabinet niet wenselijk. CoronaCheck zal niet lang nodig zijn; het kabinet lijkt erop te rekenen dat de dienst rond vijf maanden actief zal zijn. Tweakers publiceerde onlangs een achtergrondverhaal over CoronaCheck.