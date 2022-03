Minister De Jonge: CoronaCheck-app kan ook dienen als vaccinatiebewijs

Volgens de Nederlandse minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kan de CoronaCheck-app ook dienen als een vaccinatiebewijs. Nu genereert die app een QR-code van een negatieve coronatest, maar dat zou ook moeten kunnen met een vaccinatie.

Het kabinet wil Nederlanders met een 'coronapaspoort' meer vrijheden geven en het zo mogelijk maken om bijvoorbeeld evenementen te organiseren. Daarvoor wordt al gewerkt aan de CoronaCheck-app, die een QR-code genereert van een negatieve coronatest. Organisatoren kunnen zo bezoekers bij de ingang controleren.

"Die app kan natuurlijk ook technisch zo worden gemaakt dat je met een vaccinatiebewijs eenzelfde QR-code kunt genereren", zegt De Jonge tegen de NOS. Voor zover bekend wordt er nog niet daadwerkelijk gewerkt aan de technische implementatie daarvan, maar De Jonge verwacht dat het voor de zomer technisch mogelijk is.

Bij de controles zou niet zichtbaar moeten zijn of een persoon is gevaccineerd of negatief is getest op corona. De QR-code zou enkel aangeven of de gebruiker aan een van die voorwaarden voldoet en dus mag deelnemen aan bijvoorbeeld een evenement. Ook denkt De Jonge dat zo'n 'coronapaspoort' gebruikt kan worden voor reizen naar het buitenland.

Of een bewijs van vaccinatie daadwerkelijk in de app wordt geïntegreerd, is nog niet zeker. Volgens De Jonge moet eerst nog onderzocht worden of vaccinatie een alternatief kan zijn voor een negatief testbewijs. Zo moet nog vastgesteld worden of gevaccineerden een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus.

Eind februari kondigde minister De Jonge aan dat CoronaCheck vanaf halverwege maart gebruikt zal worden. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de ontwikkeling van de app en de verschillende vragen die hierbij naar voren komen.