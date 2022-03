'WhatsApp komt met wachtwoordfunctie om chat-back-ups te versleutelen'

WABetaInfo heeft screenshots geplaatst van een functie in WhatsApp, waarmee gebruikers hun back-ups met een wachtwoord kunnen versleutelen. Het zou gaan om media en berichten. Volgens de website komt dit ergens in de toekomst beschikbaar voor zowel iOS als Android.

In een bericht op Twitter heeft WABetaInfo enkele screenshots geplaatst van hoe deze functie eruit gaat zien. Op een van de screenshots is tekst zichtbaar dat gebruikers voor bijvoorbeeld iCloud Drive een wachtwoord kunnen instellen dat wordt gebruikt om toekomstige back-ups te beveiligen en zo ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Zodra een back-up wordt gebruikt om de berichten op een apparaat te herstellen, is dit wachtwoord noodzakelijk naast de login voor de iCloud Drive of Google Drive. Het wachtwoord lijkt in de WhatsApp-app te moeten worden ingevoerd en lokale Android-back-ups zouden compatibel zijn.

WABetaInfo ontdekte een jaar geleden al code die duidde op wachtwoordbeveiliging van WhatsApp-back-ups die worden geüpload. Deze functie lijkt op basis van de nieuwe screenshots een stuk concreter te zijn geworden, maar het is nog onduidelijk wanneer ze beschikbaar komt. WhatsApp ging niet in op een verzoek om commentaar van The Verge. WABetaInfo ontdekt wel vaker functies in de software voordat ze officieel worden uitgebracht. Een voorbeeld daarvan is de donkere modus; de site schreef daar in september 2018 al over en de functie kwam vervolgens pas in maart vorig jaar beschikbaar.