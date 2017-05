Door Joris Jansen, donderdag 18 mei 2017 10:35, 56 reacties • Feedback

De Europese Commissie heeft Facebook een boete van 110 miljoen euro opgelegd voor het geven van misleidende informatie bij de overname van WhatsApp. Ondanks een ontkenning van Facebook bleek het toch mogelijk privégegevens van gebruikers van Facebook en WhatsApp te combineren.

Commissielid Margrethe Vestager, die over mededinging gaat, zei dat van het boetebesluit een duidelijk signaal uitgaat naar bedrijven dat zij zich moeten houden aan alle EU-regels rondom overnames, waaronder de verplichting om correcte informatie te verschaffen. Ze benadrukte het belang van de Europese Commissie om op basis van alle beschikbare feiten en informatie beslissingen over fusies en overnames te kunnen nemen.

De Europese Commissie gaf in 2014 toestemming voor de deal, onder meer vanwege de vaststelling dat Facebook en WhatsApp geen directe concurrenten zouden zijn en dat consumenten na de overname nog genoeg keuze zouden hebben uit alternatieve apps voor communicatie. Tijdens het keuringsproces voor de overname van WhatsApp door Facebook in 2014 zei het sociale netwerk dat het technisch niet mogelijk was om accounts van beide diensten te combineren. Vanaf augustus 2016 deed Facebook dat echter wel, onder meer om relevantere advertenties te tonen.

Volgens de Commissie heeft Facebook niet alleen tot twee keer toe misleidende informatie verschaft over het kunnen combineren van gebruikersaccounts, maar was het bedrijf zich ook bewust van de mogelijkheid om deze gegevens te combineren. De Commissie noemt het schenden van de verplichtingen door Facebook 'nalatig'. Het is de eerste keer dat de Commissie een boete heeft opgelegd aan een bedrijf voor het geven van misleidende informatie in het kader van een overname.

De Europese Commissie kan volgens de concentratieverordening een boete opleggen van maximaal één procent van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf, wat in het geval van Facebook neerkomt op ongeveer 276 miljoen dollar, omgerekend zo'n 247 miljoen euro. De reden waarom de boete is vastgesteld op 110 miljoen in plaats van 247 miljoen euro, hangt samen met verzachtende omstandigheden, zoals het feit dat Facebook met de Commissie heeft samengewerkt in het onderzoek. Ook heeft Facebook toegegeven de regels te hebben overtreden en heeft het bedrijf afgezien van een openbare hoorzitting, waardoor de Commissie het onderzoek beter heeft kunnen uitvoeren.