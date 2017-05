Door Sander van Voorst, donderdag 18 mei 2017 09:58, 106 reacties • Feedback

Submitter: zedd_78

De Rabobank-app voor mobiel bankieren heeft ondersteuning gekregen voor het inloggen met een vingerafdruk. Deze kan ook gebruikt worden om transacties te ondertekenen. Eerder voegde de bank al ondersteuning voor Apples Touch ID toe.

In een recente update van de app is de ondersteuning toegevoegd, zo blijkt uit de nieuwe functies die in de Play Store worden beschreven. In de app hebben gebruikers de mogelijkheid om te selecteren of ze willen inloggen met een vingerafdruk en of ze daarnaast de methode willen gebruiken voor ondertekening.

De bank maakte de functie vorig jaar al beschikbaar voor iOS-gebruikers door hen te laten inloggen door middel van Touch ID. De bank deed de aankondiging van de toevoeging van de functie in augustus. De introductie van de functie voor Android-gebruikers heeft enige tijd op zich laten wachten. Andere banken, zoals ABN Amro en ING, bieden deze functionaliteit al.