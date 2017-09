Microsoft heeft patent aangevraagd voor scannen van vingerafdruk boven scherm

Microsoft heeft een patent aangevraagd op een technologie waarmee een elektronisch apparaat in staat is om de vingerafdruk te scannen, terwijl de vinger zich niet op het scherm of een scanknop bevindt, maar zweeft boven het scherm.

Het patent heet 'Image-Sensing With A Waveguide Display' en werkt via een scherm met een glazen bescherming dat via een bepaald type diffractierooster fungeert als een golfgeleider; de lichtstralen afkomstig van de vinger worden door het scherm geleid en opgevangen door sensoren. De lichtstralen worden onder vaststaande hoeken afgebogen, zodat ze uiteindelijk op de sensor belanden, waarna de vingerafdruk kan worden herkend door bijvoorbeeld de smartphone of tablet.

Microsoft heeft eerder ook een patent aangevraagd voor een technologie waarbij de vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het scherm van elektronisch apparaat. Het bedrijf gebruikt al even irisscanners in enkele Lumia-smartphones en bijvoorbeeld gezichtsherkenning via Windows Hello. Wanneer en of de nieuwe technologie voor het scannen van een vinger boven het scherm wordt geïntegreerd in apparaten, is niet duidelijk.

De patenten zijn een jaar geleden in september ingediend en zijn onlangs gepubliceerd. Of de aanvraag van de patenten wordt goedgekeurd, en wanneer dat zal plaatsvinden, is niet duidelijk.