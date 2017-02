Door Sander van Voorst, dinsdag 21 februari 2017 07:44, 5 reacties • Feedback

Google heeft ondersteuning voor een vingerafdrukscanner aan Chrome OS toegevoegd. De functie is te vinden in de meest recente versie van de dev channel-versie van het besturingssysteem en is via de instellingen in te schakelen.

Volgens VentureBeat is de functie aanwezig in versie 58.0.3007.0 van Chrome OS. De instelling is in te schakelen door gebruik te maken van de zogenaamde 'quick unlock'-functie in het flags-menu. Op die manier kunnen gebruikers die al zijn ingelogd toegang krijgen tot het besturingssysteem door hun vingerafdruk te scannen.

Gebruikers kunnen maximaal vijf vingerafdrukken registreren. Momenteel zijn er nog geen Chromebooks van Google of van andere bedrijven die voorzien zijn van een vingerafdrukscanner. Volgens Chrome Unboxed is er wel een model in de maak dat over de functie beschikt, maar het is onduidelijk wanneer dit model beschikbaar komt.