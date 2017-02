Door Sander van Voorst, dinsdag 21 februari 2017 08:20, 11 reacties • Feedback

Duitsland heeft ervoor gekozen om een pilot met 'slimme' bewakingscamera's uit te voeren op het Berlijnse station SŁdkreuz. De camera's moeten 'gevaarlijke situaties' herkennen en maken gebruik van gezichtsherkenning.

Volgens de krant Berliner Morgenpost moeten de camera's bijvoorbeeld kunnen herkennen dat bagage lang op dezelfde plek blijft staan. Daarnaast moeten zij in staat zijn om 'verdacht gedrag' vast te stellen, bijvoorbeeld als dezelfde persoon vaak een trap op en af loopt. Dat zou duiden op activiteit van zakkenrollers, aldus de krant. Andere functies zijn het herkennen van veranderingen aan muren om graffiti te detecteren, en gezichtsherkenning.

In de loop van de pilot, die een gezamenlijk project van de politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Deutsche Bahn is, moeten waarschuwingsborden reizigers over de proef informeren. Daarnaast worden teams ingezet die de functies van de camera's moeten testen door bepaalde situaties na te bootsen. Het station Südkreuz beschikt momenteel over tachtig camera's en is geschikt voor de proef door zijn technische voorzieningen en reizigersaantallen.

In augustus had de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Tho­mas de Mai­zière, al aangegeven dat hij voorstander is van het inzetten van gezichtsdetectie op stations, onder andere om terreurverdachten op te sporen. Het inzetten van camera's met gezichtsherkenning is in Nederland ook al gedaan. Het Rotterdamse ov-bedrijf RET begon in 2010 met een proef om mensen met een ov-verbod te herkennen door middel van camera's. De politie in Amsterdam experimenteerde voor het eerst in 2008.