Code in WhatsApp-bèta wijst op functie om back-ups te beveiligen met wachtwoord

WhatsApp-bètaversie 2.20.66 voor Android verwijst naar de mogelijkheid om back-ups die geüpload worden naar Google Drive te beveiligen met een wachtwoord. Of en wanneer die functionaliteit daadwerkelijk naar de chatapp komt, is nog niet duidelijk.

WABetaInfo tekent aan dat de functie nog niet beschikbaar is. De bètaversie bevat volgens de site alleen de eerste regels code die duiden op de aanwezigheid van de functie. De bètaversie in kwestie wordt verspreid via het Google Play Beta Program.

Het zou de eerste mogelijkheid zijn om back-ups van WhatsApp automatisch van aanvullende beveiliging te voorzien. Zonder deze optie bestaat de bescherming van een back-up uit het wachtwoord en eventuele tweetrapsauthenticatie op het Google-account in kwestie, of de eventuele beveiliging van het lokale opslagmedium van het Android-apparaat bij een offline back-up.

Wanneer de functie er komt is niet bekend. Het kan lang duren voordat WhatsApp functies toevoegt waar in de code naar wordt verwezen. Zo verschenen de eerste aanwijzingen voor een donkere modus al in 2018; die functie is sinds dinsdag officieel beschikbaar.