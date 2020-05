Integratie Facebook Messenger Rooms is te zien in nieuwe WhatsApp-bèta

In een nieuwe beta versie van WhatsApp Messenger zit de nieuwe Rooms-groepsvideobelfunctie van Facebook Messenger verwerkt. Het gaat in essentie om een koppeling naar de Messenger-app, maar is een nieuwe stap in de integratie van Facebooks chatapps.

WABetaInfo schrijft dat de koppeling verschenen is in de Android-bèta van WhatsApp, versie 2.20.163. In deze versie krijgen sommige gebruikers de koppelingen te zien, waaronder ook Europese gebruikers. De knop is te vinden in het bijlagemenu in chats en als knopje in het Calls-tabje. Wie erop drukt, wordt doorverwezen naar de Facebook Messenger-app.

Rooms werd eind deze week wereldwijd live gezet. Met de functie kunnen Facebook-gebruikers videobellen met vijftig mensen tegelijkertijd. De gasten kunnen ook zonder een Facebook-account zich in een Room voegen, zolang ze de link hebben. Facebook wil op termijn Rooms-gesprekken end-to-end versleutelen, maar dat is nu niet het geval. Het werkt met dezelfde encryptie als andere videogesprekken in Messenger.

De concrete invloed van Facebook op WhatsApp was tot nog toe beperkt tot een 'From Facebook'-tekst her en der in de app. Die zit er sinds november in. De integratie van Rooms moet ook naar Instagram komen, een andere grote dochteronderneming van Facebook.