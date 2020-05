WhatsApp laat gebruikers nieuwe contacten toevoegen via qr-codes

WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om andere gebruikers toe te voegen via een qr-code. Door die te scannen kunnen ze een gesprek met elkaar beginnen. Wel delen gebruikers er nog steeds elkaars telefoonnummer mee.

De functie om qr-codes te scannen is inmiddels actief in de bètaversie voor iOS. WhatsApp Beta Info schrijft dat de functie binnenkort ook in Android verschijnt.

Met de feature kunnen gebruikers een qr-code aanmaken in hun app, en die laten scannen door een andere gebruiker. Een gebruiker die de code scant voegt de eigenaar dan meteen toe aan zijn of haar WhatsApp-contacten. Omdat een WhatsApp-account nog steeds gekoppeld is aan een telefoonnummer krijgt een scanner dus vanzelfsprekend wel het nummer te zien - de functie is niet bedoeld om bijvoorbeeld anoniemer een chat te starten.

Het is ook mogelijk om de qr-code te resetten. Daarmee moet misbruik worden voorkomen. Door de code te resetten kan niemand de bestaande code nog gebruiken.

In een eerdere versie van de bèta voor iOS maakte WhatsApp het daarnaast mogelijk backups naar iCloud te vergrendelen met een wachtwoord. Daarmee worden naast tekst ook media in chats versleuteld. Het is niet helemaal duidelijk of daarmee dezelfde eind-tot-eind-encryptie wordt toegepast die op berichten van toepassing is. Op dit moment waarschuwt WhatsApp dat dat niet zo is.