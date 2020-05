Facebook integreert videodienst Messenger Rooms in Instagram

Na Whatsapp krijgt nu ook Instagram ondersteuning voor het opzetten van Messenger Rooms, die videoconferentiedienst van Facebook. Vanuit hun berichtenbox kunnen Instagram-gebruikers direct een Messenger Room aanmaken, als zij een Facebook-account hebben.

Eerder bracht Facebook al een bèta uit van Whatsapp met daarin een koppeling met Messenger Rooms, waarbij het bedrijf al aangaf dat Instagram ook zou volgen. Nu blijkt volgens Engadget de benodigde update van Instagram uitgebracht te zijn, waarbij de koppeling met Messenger Rooms aanwezig is. Daarmee kunnen Instagram-gebruikers vanuit hun inbox voor berichten een Room aanmaken voor videobellen.

Een Messenger Room aanmaken als er een Facebook-account is gekoppeld aan Instagram. Wie geen Facebook heeft kan nog wel de Room van iemand anders bezoeken. Het blijft ook mogelijk om de eigen videobelfunctie van Instagram te gebruiken.

Facebook bracht Messenger Rooms vorige week uit. Met de functie kunnen Facebook-gebruikers videobellen met vijftig mensen tegelijkertijd. Voor de ingebouwde videochatfunctie in Instagram is dat beperkt tot zes mensen. Gasten kunnen zich in een Room voegen zolang ze de link hebben. Facebook wil op termijn Rooms-gesprekken nog end-to-end versleutelen.