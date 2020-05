Facebook en Instagram krijgen Shops-functie voor kleine winkels

Facebook kondigt Shops aan, een dienst die geïntegreerd wordt in Facebook en Instagram. Kleine winkels kunnen die gebruiken om hun waren binnen de sociale media aan te bieden. De functionaliteit komt de komende maanden wereldwijd beschikbaar.

Facebook werkt voor zijn Shops-dienst met partners als Shopify, BigCommerce, WooCommerce en meer. Shops is gratis te gebruiken en volgens het sociale netwerk bedoeld voor kleine winkels om hun waren eenvoudig online aan te kunnen bieden tijdens de coronacrisis. Facebook zegt aandacht te hebben voor privacy en heeft daarover een pagina online gezet.

De Shops-integratie werkt met Facebook en Instagram. Bedrijven kunnen producten aan een catalogus toevoegen en de grafische weergave aanpassen door een coverafbeelding te selecteren en accentkleuren te kiezen. De Shops zijn voor gebruikers te zien op Facebook-pagina's van bedrijven of op Instagram-profielen.

Winkels kunnen hun Shops promoten via Stories of advertenties. Klanten kunnen vanuit de Shops contact opnemen met het bedrijf. Dat kan via Facebook-diensten WhatsApp, Messenger of Instagram Direct. Vanaf dinsdag wordt Facebook Shops uitgebracht. Volgens het sociale netwerk is de functionaliteit in de komende maanden wereldwijd beschikbaar.