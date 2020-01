WhatsApp brengt donkere modus uit voor bètaversie

WhatsApp heeft voor de nieuwste bètaversie een donkere modus toegevoegd. Er zijn sinds 2018 al geruchten dat de berichtenapp een dergelijk donker thema zou krijgen, maar tot nu toe was er op dat vlak nog weinig concreets.

De website WABetainfo meldt dat WhatsApp een nieuwe update heeft uitgebracht via zijn Google Play Beta Program. Gebruikers die de donkere modus willen proberen, moeten WhatsApp updaten naar Android-bètaversie 2.20.13, anders is de modus wellicht niet te gebruiken. WABetainfo legt zich onder meer toe op het verkrijgen van informatie over nieuwe WhatsApp-functies door bètaversies te analyseren.

Bèta-gebruikers kunnen de donkere modus inschakelen door in de instellingen van WhatsApp te bladeren en de donkere modus te selecteren bij het kiezen van een thema. Zodra deze modus wordt gekozen, krijgen veel kleuren donkerdere kleurtonen, maar niet alles wordt geheel zwart.

Andere apps van Facebook, zoals Instagram en Messenger, kregen eerder ook al een donkere modus op Android. Daarnaast kreeg bijvoorbeeld de YouTube-app voor Android in 2018 al een dergelijke modus en heeft WhatsApp-alternatief Telegram ook al geruime tijd een nachtmodus.