Boeing verwacht dat 737 Max op zijn vroegst deze zomer weer zal vliegen

Boeing heeft klanten en leveranciers laten weten dat het verwacht dat de 737 Max vanaf halverwege dit jaar niet langer aan de grond wordt gehouden. Als dat uitkomt, heeft het geplaagde passagierstoestel een kleine anderhalf jaar aan de grond gestaan.

Boeing stelt dat deze verwachting is gebaseerd op de ervaringen met het certificatieproces. Uiteindelijk bepalen de Amerikaanse toezichthouder FAA en andere toezichthouders of de oplossingen van Boeing afdoende zijn en wanneer de 737 Max weer groen licht krijgt om te vliegen. In een verklaring heeft de FAA aangegeven dat het nog geen datum heeft voor de goedkeuring van het toestel, schrijft CNBC. Onlangs vond Boeing opnieuw een bug in de software van de 737 Max, maar het is onduidelijk of de deze vondst te maken heeft met de verwachting dat het vliegtuig voor de zomer in ieder geval niet meer vliegt.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer bevestigde onlangs tijdelijk te zijn gestopt met de productie van de 737 Max-vliegtuigen, meldt CNN. Wanneer de productielijn in de fabriek in Renton in de Amerikaanse staat Washington weer op gang komt, is niet duidelijk. Boeing zegt dat het tijdens deze productiestop geen mensen zal ontslaan.