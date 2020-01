Boeing vindt opnieuw bug in software 737 Max

Er is opnieuw een softwarematig probleem gevonden met de geplaagde Boeing 737 Max. Recent ontdekten technici dat er een bug zit in de software waardoor het vliegtuig mogelijk niet op kan stijgen. De 737 Max-toestellen staan al geruime tijd aan de grond na crashes.

Medewerkers van Boeing hebben tegenover The Wall Street Journal bevestigd dat er wederom problemen zijn gevonden met de 737 Max, en dat er gewerkt wordt aan een oplossing. De bug zit in de vliegcomputers, waarbij deze door een fout in sommige gevallen niet opstarten en niet kunnen verifiëren dat het toestel klaar is om op te stijgen. Daardoor kan de 737 Max dus problemen krijgen met opstijgen.

Alhoewel er wordt gewerkt aan een software-update is nog niet bekend wanneer deze uit moet komen. Aanvankelijk wilde Boeing eind deze maand een testvlucht doen voor het opnieuw certificeren van de 737 Max, maar het lijkt aannemelijk dat deze tijdslijn nu in gevaar komt. Mogelijk wordt komt deze certificering nu pas volgende maand, al betekent dit niet dat de 737 Max daarna meteen ook weer de lucht in mag.

In Europa heeft de toezichthouder een aantal punten opgesteld waar Boeing aan moet voldoen voordat het toestel weer de lucht in mag. Daarbij zit ook een probleem met de automatische piloot, die in sommige gevallen niet uit te schakelen zou zijn.

Boeing kwam met zijn 737 Max onder vuur te liggen na twee crashes waarbij het zogenaamde MCAS-systeem een rol speelde. Dit Boeing gaf de problemen toe met dit antiovertreksysteem toe, en had in mei al een softwarematige oplossing klaarliggen. Boeing bleef echter negatief in het nieuws komen, onder meer vanwege de manier waarop het de software had ontwikkeld, en de wijze waarop het met piloten omging die vroegen om een update van het systeem na de eerste crash. Ook heeft Boeing lange tijd ontkend dat er extra training nodig was vanwege het MCAS-systeem. Uiteindelijk zorgde dit voor het ontslag van ceo Dennis Muilenburg.