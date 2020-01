Apple test knop om locatietracking vanwege ultrawide-band uit te zetten

Apple heeft een nieuwe functie aan iOS toegevoegd om locatietracking vanwege de zogenaamde ultrawide-bandchip uit te zetten. Eerder ontdekte een beveiligingsonderzoeker dat Apple ongevraagd locatiebepalingen doet omdat de uwb-chip nog niet overal is goedgekeurd.

Het gaat om locatiebepalingen via gps op de iPhone 11 die worden gedaan zonder dat de gebruiker de mogelijkheid heeft om deze uit te zetten. Apple legde eind vorig jaar uit dat het deze locatieverzoeken doet omdat de chip voor ultrawide-band nog niet in alle landen is goedgekeurd; door de locatie van de gebruiker te bepalen kan de chip in de desbetreffende landen worden uitgezet.

Nu heeft Apple in iOS 13.3.1 een toggle ingebouwd waarmee dergelijke locatieverzoeken alsnog zijn uit te schakelen. Die functie zit in de tweede bètaversie, zo ontdekte Brandon Butch, die zijn vondst op Twitter bekendmaakte. Apple waarschuwt dat bij het uitzetten van de locatieverzoeken voor 'networking & wireless', de werking van de uwb-chip beïnvloedt wordt.

De iPhone 11-modellen hebben ultrawide-bandondersteuning dankzij de speciaal hiervoor ontwikkelde U1-chip, en gebruiken dit onder meer voor AirDrop. De techniek maakt precieze locatiebepaling van het apparaat, en van het apparaat ten opzichte van andere apparaten met U1-chip mogelijk, dankzij time of flight.

De locatieverzoeken vanwege de uwb-chip werden eind vorig jaar ontdekt door beveiligingsonderzoeker Brian Krebs. Apple reageerde door te stellen dat de locatiegegevens niet worden verzameld, en op de telefoon blijven.