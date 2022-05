WhatsApp verplicht datadelen met Facebook, maar niet voor Europese gebruikers

Gebruikers van WhatsApp moeten voor 8 februari akkoord gaan met nieuwe privacyvoorwaarden. De voorwaarden veranderen hoe WhatsApp data deelt met Facebook, maar voor Europese gebruikers heeft dat geen grote gevolgen.

Met de nieuwe voorwaarden beweegt WhatsApp zich richting de zakelijke markt. Shoppen, betalingen en klantenservice worden in WhatsApp beter mogelijk. De voorwaarden verduidelijken onder meer hoe WhatsApp transactiegegevens opslaat en gebruikt voor het gebruik van betalingsdiensten, zoals Facebook Pay in WhatsApp. En het benadrukt de samenwerking met deze andere Facebook-bedrijfsproducten: het kan gebruikers advertenties laten zien in WhatsApp voor andere Facebook-diensten, zoals Facebook Pay en de zakelijke dienst Portal.

Nederlandse en Belgische WhatsApp-gebruikers krijgen sinds donderdag een pop-up waarin staat dat ze voor 8 februari akkoord moeten gaan met de nieuwe voorwaarden, anders kunnen ze niet meer van WhatsApp gebruik maken. Aan de manier waarop WhatsApp data deelt met Facebook, verandert niets voor Europese gebruikers. Dat zegt een woordvoerder van Facebook en stelt ook ict-jurist Arnoud Engelfriet na het lezen van de Europese voorwaarden.

Facebook mag data van Europese WhatsApp-gebruikers niet gebruiken

Europese gebruikers vallen onder privacyvoorwaarden van dochterbedrijf WhatsApp Ierland. Volgens die voorwaarden deelt WhatsApp wel accountsgegevens met Facebook, maar mogen andere Facebook-bedrijfsonderdelen die data niet gebruiken voor hun eigen diensten. Zij moeten daarvoor toestemming hebben van de Ierse Data Protection Commission. En dat verandert niet in de nieuwe voorwaarden.

De nieuwe voorwaarden hebben meer impact op internationale WhatsApp-gebruikers en zorgden voor discussie op verschillende internationale sites. De voorwaarden lijken namelijk gebruikers de keuze te ontnemen om te zeggen dat hun gegevens niet door Facebook gebruikt mogen worden voor advertenties. Die keuze hadden gebruikers eerder wel.

In eerdere versies van de internationale privacyvoorwaarden uit 2019 en van juli 2020 stond dat als volgt opgeschreven: "Als u een bestaande gebruiker bent, kunt u ervoor kiezen om uw WhatsApp-accountinformatie niet te delen met Facebook om uw ervaring met advertenties en producten op Facebook te verbeteren." Die tekst staat niet in de nieuwe internationale versie van het privacybeleid, wat impliceert dat gebruikers geen andere keuze hebben dan akkoord te gaan met het gebruik van hun accountgegevens binnen Facebook voor advertentiedoeleinden, als zij gebruik willen blijven maken van WhatsApp.

WhatsApp voor shopping en bedrijven

Volgens een woordvoerder van WhatsApp zijn de nieuwe voorwaarden vooral relevant voor bedrijven die WhatsApp gebruiken. De nieuwe voorwaarden lichten toe hoe zij gegevens over gebruikers kunnen opslaan, als gebruikers met deze bedrijven communiceren. De nieuwe voorwaarden zijn volgens haar vooral gericht op het toegankelijker maken van WhatsApp voor shopping, betalingen en om gebruikt te worden door de klantenservice van bedrijven.

"Welke data WhatsApp deelt met andere Facebook-bedrijven is grotendeels hetzelfde als vier jaar geleden. Gebruikers moeten zich er wel van bewust zijn dat zodra ze bedrijven berichten sturen in WhatsApp, het kan zijn dat zo informatie over gebruikers met andere Facebook-diensten kunnen worden gedeeld. Dat hebben we in onze privacyvoorwaarden moeten vastleggen en dat zullen ze ook in de chat zien zodra ze met bedrijven communiceren. Het is de keuze van gebruikers om dat bedrijf vervolgens een bericht te sturen."