"Ja, er is wat minder aandacht voor, dat zie ik ook." Minister Hugo de Jonge sprak vorige week op de coronapersconferentie over de nieuwe Nederlandse app om een negatieve coronatest te bewijzen, om zo toegang te krijgen tot bijvoorbeeld evenementen. Na CoronaMelder zou het de tweede app zijn die 'in volledige openheid' wordt ontwikkeld. Intussen is er ook veel kritiek op de ontwikkeling en het doel van de app. De app moet al snel af zijn. Over twee weken moet CoronaCheck in gebruik worden genomen bij zogeheten Field Labs, evenementen waarmee de overheid test of grote groepen mensen onder bepaalde voorwaarden laten samenkomen, weer veilig kan. Daarvoor kan de organisatie sneltests inzetten, maar een CoronaCheck kan daar ook onderdeel van zijn.

De bedoeling is om onder meer ondernemers en organisatoren van evenementen in de komende maanden de gelegenheid te geven om te checken of mensen negatief zijn getest. De kritiek komt onder meer van mensen van Code for NL, de stichting waarmee het ministerie van Volksgezondheid samenwerkte voor CoronaMelder en waarmee het opnieuw samenwerkt voor CoronaCheck. Hoog tijd dus om deze app uitgebreid te belichten. Wat doet hij, hoe werkt hij, hoe is het gesteld met de privacy van gebruikers, hoe gaat het met de ontwikkeling in alle openheid en wat zijn de ethische afwegingen bij het inzetten van deze app?