Minister: CoronaCheck-app gaat op termijn toch persoonsgegevens bevatten

De CoronaCheck-app, een app waarmee je moet kunnen bewijzen dat je het coronavirus niet bij je hebt of kan verspreiden, gaat op termijn toch persoonsgegevens bevatten. De huidige versie heeft om privacyredenen geen persoonsgegevens.

Het toevoegen van persoonsgegevens moet voorkomen dat mensen de telefoon van een ander gebruiken om aan te tonen dat ze ergens naar binnen mogen, terwijl dat in feite niet zo is, zo zei minister Hugo de Jonge van VWS tijdens de corona-persconferentie maandagavond. "Nu in de huidige testversie zitten helemaal geen persoonsgegevens. Maar je wilt natuurlijk straks voorkomen dat iemand zich laat testen, zijn negatieve test op zijn telefoon zet, zijn telefoon aan de buurman geeft en die dan vervolgens naar een concert gaat en wel degelijk besmet blijkt. Nou om dat helemaal dicht te zetten hebben we wel iets van persoonsgegevens nodig in die app en daarvoor moet de wet gewijzigd worden."

De app zal komend weekeinde voor het eerst gebruikt gaan worden, maar daarbij gaat het alleen nog om een test. De app met persoonsgegevens erin komt vanaf mei. "Waar we tot mei mee te maken hebben is toegangstesten 1.0. Met een capaciteit van zo’n 100.000 testen per dag in april. Toewerkend naar ruim 400.000 en dat zullen we pas later, pas in mei waarschijnlijk gaan bereiken. En dan ook zullen we die app voor het echie gaan gebruiken waarbij dus ook een echte goede persoonsgegevenscheck erbij kan zitten aan het begin. Zodat je zeker weet dat degene die binnenstapt ook daadwerkelijk een negatieve testuitslag heeft."

Maandag werd al duidelijk dat CoronaCheck behalve voor negatieve testbewijzen ook als vaccinatiebewijs kan dienen. "En misschien zelfs ook wel met een immuniteitsverklaring. Stel dat je de besmetting hebt doorgemaakt, en we leren op den duur dat als je de besmetting hebt doorgemaakt, dat je daarmee dus niet meer besmettelijk bent."

Dat alles moet niet zichtbaar zijn voor degene die aan de deur checkt of je naar binnen mag. "Het sein veilig uit die app, die kan tot stand zijn gekomen door een negatieve testverklaring. Of door een vaccinatiebewijs. En zodoende ziet degene aan de deur niet of jij wel of niet gevaccineerd bent, dat blijft helemaal privacy van degene die daarvoor kiest, maar zodoende zul je dus wel gewoon toegang kunnen krijgen – als je nou gevaccineerd bent met een vaccinatiebewijs, of anders met een negatieve test."

Eind februari kondigde minister De Jonge aan dat CoronaCheck vanaf halverwege maart gebruikt zal worden. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de ontwikkeling van de app en de verschillende vragen die hierbij naar voren komen.