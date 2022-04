Update CoronaCheck met ondersteuning voor maken vaccinatiebewijs staat live

De 2.0-update van de Nederlandse app CoronaCheck staat live. Daarmee kunnen gebruikers een vaccinatiebewijs aanmaken om toegang te krijgen tot evenementen of vanaf volgende week om naar het buitenland te reizen. De dienst is momenteel overbelast.

De 2.0-versie van de CoronaCheck-app is uitgekomen in de App Store en Play Store. De app bevat alleen nog het maken van een QR-code met bewijs van vaccinatie of negatieve test. Het herstelbewijs, dat aantoont dat de gebruiker in de afgelopen zes maanden een infectie heeft doorgemaakt, komt later in de app.

De dienst is momenteel overbelast, zoals het ministerie van VWS al verwachtte. De maximale capaciteit van de backend is 25 aanvragen per seconde. Dat aantal kan nog hoger, als blijkt dat op piekmomenten na de release donderdag de vraag hoger is dan dat. Vermoedelijk komt piekdrukte nu door mensen die de app willen uitproberen, niet door mensen die de app nodig hebben om toegang te krijgen bij de grens of bij evenementen.

De app kan twee QR-codes maken: een voor gebruik binnen Nederland en een in de rest van de Europese Unie. CoronaCheck Scanner, de app voor mensen die QR-codes moeten controleren, kan nu ook Europese QR-codes scannen. Tweakers publiceerde woensdag een achtergrondverhaal over de integratie van CoronaCheck met het Europese systeem DCC.