Instagram test plaatsen posts van vreemden tussen die van contacten

Instagram gaat een test doen bij een beperkt aantal gebruikers, waarbij posts van vreemden en pagina's die mensen niet volgen tussen die van contacten komen. Nu staan die nog onderaan. Gebruikers kunnen aangeven dat ze geen interesse hebben in die 'gesuggereerde posts'.

Gebruikers kunnen daarbij zelf aangeven welke onderwerpen ze interessant vinden, waarna populaire posts over die onderwerpen in de feed gaan verschijnen, meldt The Verge. Standaard gokt Instagram welke onderwerpen een gebruiker interesse in heeft, maar dat is te beheren via de instellingen van de app.

Het is onbekend hoeveel mensen in de test zitten. Instagram, dochterbedrijf van Facebook, doet de test, omdat gebruikers volgens het sociale medium positief reageren op de introductie van gesuggereerde posts vorig jaar. Facebook heeft al jaren gesuggereerde posts in zijn feed staan.