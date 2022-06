Gebruikers Facebook en Instagram krijgen winnaar verkiezingen VS boven in feed

Facebook gaat de winnaar van de Amerikaanse presidensverkiezingen boven de feed van elke gebruiker van Facebook en Instagram in de VS zetten, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het is onbekend of het bedrijf de functie ook bij andere verkiezingen zal gebruiken.

Zodra een meerderheid van de media, waaronder Fox News, Associated Press en NBC News, dezelfde winnaar van de verkiezingen uitroept, zal Facebook dat bovenaan de feed van gebruikers zetten, meldt The Verge. Dat moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen snel de uitslag te zien krijgen op het platform. Posts van kandidaten krijgen bovendien een label met daarin informatie over de uitslag en een link naar meer informatie.

De melding verschijnt in de apps van Facebook en Instagram in de Verenigde Staten zodra de winnaar bekend is. De verkiezingen waren dinsdag, maar het tellen van de stemmen duurt deze keer langer dan gebruikelijk. Daardoor is op moment van schrijven nog geen winnaar bekend van de verkiezingen. Het is onbekend of Facebook bij verkiezingen elders in de wereld ook meldingen in beeld gaat zetten van de uitslag. Zo zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland over vier maanden.