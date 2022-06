Desktopversie Microsoft Teams ondersteunt één werk- en één privéaccount

De desktopversie van communicatieprogramma Microsoft Teams gaat een werkaccount en een privéaccount tegelijk ondersteunen met een update in december. Dat heeft Microsoft verduidelijkt nadat het nieuws naar buiten kwam dat Teams ondersteuning krijgt voor meerdere accounts.

Microsoft heeft de tekst op de roadmap-site aangepast en een post geplaatst om duidelijk te maken dat gebruikers op de desktop niet meerdere werk-accounts naast elkaar kunnen gaan gebruiken vanaf december. Die optie komt wel, zo zegt Microsoft, maar die zal pas later beschikbaar zijn. Onder meer tweaker Dutch2007 en twitteraar Michel de Rooij merkten de andere bewoording op.

Microsoft zegt dat het werk aan de functie om meerdere werk-accounts naast elkaar te gebruiken doorgaat. "Het team blijft bezig met het toevoegen van ondersteuning daarvoor in onze desktopclients. Dat komt op een later moment."

Er is sinds 2017 een oproep op Uservoice om ondersteuning voor meerdere accounts toe te voegen aan Teams. Die oproep heeft 28.000 stemmen gekregen. Het is onbekend of Microsoft om die reden heeft besloten de functie op de roadmap te zetten, maar een Microsoft-medewerker reageerde deze zomer al op Uservoice met de mededeling dat de functie eraan zou komen. Ondersteuning voor meerdere accounts zit al wel in de mobiele app voor Android en iOS. De update voor de desktopversie van Teams zou in december wereldwijd moeten verschijnen, aldus de roadmap.