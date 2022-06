Bondtech kondigt eXtruder voor 3d-printers van Creality aan

Het Zweedse Bondtech heeft de DDX Direct Drive eXtruder voor een reeks 3d-printers van Creality aangekondigd. Onder andere de populaire Ender-3-modellen van Creality kunnen een upgrade krijgen met de extruder.

De Bondtech DDX Direct Drive eXtruder is geschikt voor de Ender-3-reeks, de Ender-5-familie, de CR-10 en CR-10 Max, de CR-10S-serie en de CR-10S Pro en Pro v2. De fabrikant stelt vier upgradepaden voor aan bezitters van de betreffende 3d-printers. Zo kunnen gebruikers alleen de bestaande bowden-extruder upgraden en de bestaande hotend behouden of ze kunnen de extruder en de heatbreak en het hotblock upgraden. Ook kunnen ze de extruder en de hotend upgraden en als laatste, meest uitgebreide optie kunnen ze de extruder, de hotend, de thermistor en de heater upgraden, waarbij ze custom firmware moeten gebruiken. Deze laatste optie is er alleen voor de duurdere Creality-modellen.

Bondtech heeft bij het opstellen van deze upgradeplannen samengewerkt met Slice Engineering. Dat bedrijf schuift daarvoor zijn Copperhead-heatbreaks voor Creality-3d-printers naar voren, evenals nieuwe 300°C-thermistors. Met de nieuwe heatbreaks kunnen gebruikers er voor kiezen de hotend te upgraden zonder het hele onderdeel te hoeven vervangen. De extruder is het onderdeel van de 3d-printer dat verantwoordelijk is voor het verwarmen en het deponeren van het filament. Gebruikers kunnen dit onderdeel vervangen om de betrouwbaarheid, precisie en snelheid van 3d-printen te verhogen. Bovendien maakt de upgrade het gebruik mogelijk van extra filamenten, zoals flexibele filamenten of varianten die hogere verwerkingstemperaturen vergen.

De eenvoudigste versie van DDX Direct Drive eXtruder staat voor 106,36 euro op de site van Bondtech.